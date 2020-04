Strage di Bologna: il servizio di “Report”, il “casolare nero” e l’antifascismo edilizio (Di martedì 28 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo le critiche di Massimiliano Mazzanti su “Report” per il servizio sulla Strage di Bologna Caro direttore, non si può scrivere un articolo, usando solo un aggettivo. Però, vergognoso, dopo aver visto l’ultima puntata di “Report”, dedicata alle presunte “trame nere” e allo “scoop” sulla Strage di Bologna, è l’unico che sento di utilizzare. Vergognoso costruire teoremi sull’acquisto di un casolare in Spagna vent’anni fa. Un casolare indicato non come come di chissà quale progetto criminale, ma come “comune di un’internazionale nera”. Senza dire – perché nulla c’era da dire – se mai è stato usato per attività illegali. “Report” e il casolare acquistato dalla moglie di Fiore La notizia sensazionale? ... Leggi su secoloditalia Gli aiuti a casa li porta lo stragista. Ciavardini è libero e fa volontariato. L’ex Nar condannato pure per la strage di Bologna ora si dà da fare contro il Coronavirus

Strage alla stazione di Bologna - l'associazione piange Lidia Secci

Bologna 2 agosto : la stazione cambia nome. L’appello per i 40 anni dalla strage : «Ora un memoriale» (Di martedì 28 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo le critiche di Massimiliano Mazzanti su “Report” per ilsulladiCaro direttore, non si può scrivere un articolo, usando solo un aggettivo. Però, vergognoso, dopo aver visto l’ultima puntata di “Report”, dedicata alle presunte “trame nere” e allo “scoop” sulladi, è l’unico che sento di utilizzare. Vergognoso costruire teoremi sull’acquisto di un casolare in Spagna vent’anni fa. Un casolare indicato non come come di chissà quale progetto criminale, ma come “comune di un’internazionale nera”. Senza dire – perché nulla c’era da dire – se mai è stato usato per attività illegali. “Report” e il casolare acquistato dalla moglie di Fiore La notizia sensazionale? ...

reportrai3 : Un ex dirigente del movimento neonazista inglese rivela un retroscena inedito sulla strage di Bologna del 2 agosto… - reportrai3 : Questa sera alle 21.20 a #Report su @RaiTre l’intervista esclusiva a un ex dirigente del movimento neonazista ingle… - reportrai3 : Un filo nero nega tra di loro alcune delle fake news più virali. Inoltre: la caccia al tesoro dei neofascisti e un… - marcobig25 : RT @reportrai3: Un ex dirigente del movimento neonazista inglese rivela un retroscena inedito sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 e i… - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Strage di Bologna: il servizio di “Report”, il “casolare nero” e l’antifascismo edilizio -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna Strage di Bologna, Report: "Qualcuno chiese aiuto per espatriare, prima della bomba" BolognaToday "La memoria è anche distanza E la Liberazione è come l'aria"

di Ilaria Venturi Sarà il primo 25 aprile in una piazza virtuale. La storica Cinzia Venturoli ha appena postato in Facebook il racconto della partigiana Giuliana Tomba sull'arrivo degli alleati a Bolo ...

Report e la disinformazione su Covid-19: dietro i siti neofascisti

Il programma di Rai 3 ha scoperto un filo nero che lega tra loro alcuni dei contenuti di disinformazione diventati più virali. Siti complottisti di destra estrema e di alternative right ...

di Ilaria Venturi Sarà il primo 25 aprile in una piazza virtuale. La storica Cinzia Venturoli ha appena postato in Facebook il racconto della partigiana Giuliana Tomba sull'arrivo degli alleati a Bolo ...Il programma di Rai 3 ha scoperto un filo nero che lega tra loro alcuni dei contenuti di disinformazione diventati più virali. Siti complottisti di destra estrema e di alternative right ...