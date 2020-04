Stop Ligue 1, comunicato FFF: «Impossibile organizzare le partite» (Di martedì 28 aprile 2020) Stop Ligue 1, la Federcalcio francese conferma la sospensione definitiva del campionato. Ecco la nota ufficiale Ufficiale lo Stop della Ligue 1. La FFF, ovvero la Federcalcio francese, ha comunicato l’interruzione definitiva del campionato. Ecco la nota. «Il Comitato Esecutivo della Federcalcio francese, riunitosi martedì 28 aprile a seguito dell’annuncio del piano di lockdown del Primo Ministro Édouard Philippe per la lotta contro l’epidemia di Covid-19, ha preso atto dell’impossibilità organizzare le partite e riprendere gli attuali campionati della stagione 2019-2020. Le misure di confinamento progressivo e territoriale decise dal governo, che saranno attuate dall’11 maggio, non consentono di considerare la ripresa della stagione sospesa dal 13 marzo. Per quanto riguarda le competizioni delle donne D1 Arkema e della Nazionale ... Leggi su calcionews24 Stop Ligue 1 - Al-Khelaifi : «PSG vuole giocare la Champions League»

