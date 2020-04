Stefano De Martino torna a Napoli Belen e Santiago restano a Milano | il messaggio ai fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020)Deva via da. L’ex ballerino di Amici e conduttore di ”Made in Sud”, il programma comico in onda su Rai Due, ha lasciato la quarantena milanese perre a casa. È da solo, la moglieRodriguez e il figliosono rimasti a casa ed è stato lo stessoa spiegare il motivo che lo ha spinto are in Campania.sonoti insieme lo scorso anno dopo due anni di separazione. Lei ha avuto una storia importante con il motociclista Andrea Iannone (che poi si è fidanzato con Giulia De Lelli, in questi giornita con il suo ex Andrea Damante) mentre Denon ha mai ufficializzato alcuna storia. Gli sono stati affibbiati alcuni flirt, come quello con Gilda Ambrosio, ma nessuno dei due ha mai confermato il rumor. Dopo due anni di addio, la coppia ha deciso dire ...