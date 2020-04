Psg, Al-Khelaifi: «Vogliamo giocare in Champions, anche all’estero» (Di martedì 28 aprile 2020) Lo stop al campionato in Francia mette a rischio anche la partecipazione dei club francesi alle coppe europee, in caso di ripresa di Champions ed Europa League. Tuttavia, il Prais Saint-Germain si dice disposto a continuare a giocare in Europa, secondo il suo presidente Nasser al-Khelaifi. “Rispettiamo la decisione del governo francese”, le parole del … L'articolo Psg, Al-Khelaifi: «Vogliamo giocare in Champions, anche all’estero» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Psg - l’appello di Al-Khelaifi : «Spero che i giocatori aiutino il club»

PSG - clamoroso Al-Khelaifi! “Rischiamo perdite colossali - senza partite andiamo in crisi”

PSG - presidente Al-Khelaifi : «Rischiamo perdite colossali» (Di martedì 28 aprile 2020) Lo stop al campionato in Francia mette a rischiola partecipazione dei club francesi alle coppe europee, in caso di ripresa died Europa League. Tuttavia, il Prais Saint-Germain si dice disposto a continuare ain Europa, secondo il suo presidente Nasser al-. “Rispettiamo la decisione del governo francese”, le parole del … L'articolo Psg, Al-: «inall’estero» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Psg, Al-Khelaifi: «Vogliamo continuare a giocare in Champions: se non sarà possibile in Francia anche all’estero» https:… - mario_cama : RT @CalcioFinanza: Psg, Al-Khelaifi: «Vogliamo continuare a giocare in Champions: se non sarà possibile in Francia anche all’estero» https:… - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: Psg, Al-Khelaifi: «Vogliamo continuare a giocare in Champions: se non sarà possibile in Francia anche all’estero» https:… - CalcioFinanza : Psg, Al-Khelaifi: «Vogliamo continuare a giocare in Champions: se non sarà possibile in Francia anche all’estero»… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Khelaifi Stop Ligue 1, Al-Khelaifi: "Il PSG vuole giocare la Champions, anche all'estero" TUTTO mercato WEB Psg, il presidente Nasser Al-Khelaifi sarà processato per corruzione in Svizzera

Il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi l’ex segretario generale della FIFA Jérôme Valcke e una terza persona la cui identità non è stata svelata saranno processati in Svizzera per co ...

FIFA, processo a Valcke e al PSG fissato per settembre

Il Tribunale penale federale (TPF) ha fissato al prossimo 14 settembre il processo nei confronti di Jérôme Valcke, ex segretario generale della FIFA, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Ger ...

Il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi l’ex segretario generale della FIFA Jérôme Valcke e una terza persona la cui identità non è stata svelata saranno processati in Svizzera per co ...Il Tribunale penale federale (TPF) ha fissato al prossimo 14 settembre il processo nei confronti di Jérôme Valcke, ex segretario generale della FIFA, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Ger ...