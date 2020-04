Positivo a sette tamponi | il triste record del sindaco di Soresina

(Di martedì 28 aprile 2020) Pervolte il suo tampone è risultato: Diego Vairani,di, un piccolo comune in provincia di Cremona, non si è ancora lasciato alle spalle l’incubo coronavirus. In isolamento da 49 giorni, dal 9 marzo è a casa con la moglie (risultata positiva a otto) e la figlia. Al Corriere della Sera ha raccontato la sua avventura.«Avevo avuto una bronchite a inizio febbraio, ma sono guarito, poi solo un po’ di tosse. Il primo tampone dell’11 marzo mi è stato fatto perché ero entrato in contatto con un collega dell’Associazione Allevatori della Lombardia di Crema, che purtroppo è deceduto a Varese. Anche il mio vicee il mio assessore, infermiera a, sono risultati positivi. A fine marzo ho accusato sintomi lievi: per 3-4 giorni un forte mal di testa, la perdita di gusto e ...

Per sette volte il suo tampone è risultato positivo: Diego Vairani, sindaco di Soresina, un piccolo comune in provincia di Cremona, non si è ancora lasciato alle spalle l'incubo coronavirus. In isolam ...