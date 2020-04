Meghan Markle | lo sfogo amaro su Kate Middleton

(Di martedì 28 aprile 2020)avrebbe confessato a degli amici di aver subito un trattamento diverso dalla Famiglia Reale rispetto a. Secondo quanto rivelato al Daily Mail da una fonte, la moglie di Harry si sarebbe sfogata affermando che se la stampa inglese avesse trattatocome ha trattato lei, Buckingham Palace sarebbe subito intervenuto per cambiare le cose e sistemare un sistema di comunicazione ormai obsoleto e lacunoso. “Sarebbero state apportate modifiche”, ha insistito, se sua cognata avesse subito le stesse umiliazioni che ha subito lei. L’indiscrezione è comparsa pochi giorni dopo la decisione dei Sussex di troncare ogni rapporto con quattro testate britanniche, a seguito proprio delle critiche, considerate ingiuste e non veritiere, che sono state mosse contro di loro. L’amico di Ladyha poi proseguito: “ha detto ...

In questi giorni è stato annunciato il lancio di quello che rischia di essere l’ennesimo e più forte schiaffo alla corona inglese. Il Duca e la Duchessa del Sussex, Meghan e Harry, hanno collaborato c ...LOLNEWS.IT - Il tempismo con cui Harry e Meghan hanno deciso di allontanarsi dalla Royal Family rinunciando a titoli e laute rendite mensili non è stato dei più azzeccati: dopo poco il divorzio, infat ...