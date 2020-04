Mantova | aggredì figlia e nipote | sequestrato arsenale a nonno violento

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - I carabinieri di Castel Goffredo sono intervenuti, lo scorso 15 aprile, in un'abitazione della zona in provincia dichiamati da una donna. All'arrivo dei militari la vittima riferisce che suo padre ha aggredito lei e il figlio con un tondino in acciaio, utilizzato anche per aprire la porta di casa. Per l'uomo, B.B., 71enne scattano subito le manette. Nei giorni successivi viene anche denunciato per detenzione illegale di arma, alterazione e detenzione illegale di armi comuni e da guerra e possesso di munizioni. Un ulteriore approfondimento investigativo ha permesso di sequestrare, nel pomeriggio di ieri, 27 aprile, una pistola con matricola abrasa, un revolver, un fucile con matricola abrasa, una carabina, una granata inerte, numerose munizioni, tre ogive e altro materiale, il tutto nascosto sotto un rimorchio in disuso parcheggiato nel piazzale ...