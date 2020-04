Littizzetto | battute a sfondo sessuale sul coronavirus L’ira del web | «Non fa più ridere

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 aprile 2020) Luciananon si smentisce anche nei tempi del. Squallida la battutaa Che tempo che fa. «Ci sono donne che quando fanno l’amore con il marito gli chiedono caro scusa, ma il picco quando arriva? No, perché la curva mi sta scendendo», «Ti metti quel guantino di merda che non riesci mai a metterlo». Una battuta che non è sfuggita a Libero. In un articolo Luciano Specchia si chiede: «Qual è il nesso – diciamo – semantico? Cosa c’azzeccano col, e con i ministri in mascherina, e con l’autorevole virologo Burioni, nell’ ordine: un invito agli Ufo “di venire a farsi bagno nella fontana di Trevi”; la scomparsa di Godzilla; l’intemerata verso Conte che ignora i riti delle parruccheria italiana; e il solito, immancabile richiamo ...