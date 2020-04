L’appello di de Magistris ai napoletani | “Non abbiamo ancora vinto la guerra”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo le immagini di numerosi cittadini sul Lungomare e in vista della fase due arriva l’appello del sindaco di Napoli, Luigi de: “Sono due mesi che noi, come la maggior parte degli italiani, stiamo facendo sacrifici, mai immaginabili prima, per salvare la salute nostra, delle persone care e del prossimo. I nostri sacrifici e la nostra responsabilità, maturità e il rispetto delle prescrizioni di cautela, sono stati determinanti per arginare l’avanzata del terribile virus. Purtroppo il virus è stato indebolito ma nonsconfitto. Nonla guerra alla pandemia. Grazie ai nostri comportamenti pazienti e virtuosi si avvicina la cosiddetta fase 2. Badate bene, ciò non significa affatto ritorno alla vita di prima. Ci vuole, purtroppo,tempo per ...