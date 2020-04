La Corea del Sud conferma: «Sappiamo dov’è Kim Jong Un». Trump: «So come sta, non posso parlare» (Di martedì 28 aprile 2020) In Corea del Sud sono più che certi sul fatto che il leader nordCoreano Kim Jong Un sia ancora vivo e stia bene. In un’audizione parlamentare a Seul, il ministero dell’unificazione sudCoreano Yeon-chul ha ribadito: «Il governo sa dove si trova». Un intervento che smentisce ancora una volta le speculazioni riportate nei giorni scorsi dalla stampa internazionale, in particolare da quella americana che dava ormai Kim Jong Un deceduto dopo un intervento al cuore a metà aprile. Anche Donald Trump ha detto di essere informato sulle condizioni di salute del leader nordCoreano: «Non posso dirlo esattamente – ha detto durante il briefing quotidiano sull’emergenza Coronavirus – so come sta ma non posso parlarne ora». L’ultima apparizione pubblica di Kim Jong Un risale al 12 aprile. Tre giorni dopo non ha partecipato alle ... Leggi su open.online Corea del Nord - Trump : “So come sta Kim Jong-un ma non posso dirlo”

“L’ha annunciato la Cnn?”. Cronaca dell’ultima volta in cui morì il leader nordcoreano

La foto bufala della morte del leader nord coreano Kim Jong Un (Di martedì 28 aprile 2020) Indel Sud sono più che certi sul fatto che il leader nordno KimUn sia ancora vivo e stia bene. In un’audizione parlamentare a Seul, il ministero dell’unificazione sudno Yeon-chul ha ribadito: «Il governo sa dove si trova». Un intervento che smentisce ancora una volta le speculazioni riportate nei giorni scorsi dalla stampa internazionale, in particolare da quella americana che dava ormai KimUn deceduto dopo un intervento al cuore a metà aprile. Anche Donaldha detto di essere informato sulle condizioni di salute del leader nordno: «Nondirlo esattamente – ha detto durante il briefing quotidiano sull’emergenza Coronavirus – sosta ma nonparlarne ora». L’ultima apparizione pubblica di KimUn risale al 12 aprile. Tre giorni dopo non ha partecipato alle ...

MedicalFactsIT : Coronavirus – Fase 2: trasmissione in un call center in Corea del Sud #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - Corriere : Corea del Nord: Kim Yo-jong, sorella minore del Maresciallo, si prepara alla successione - SkyTG24 : Corea del Nord, Kim Jong-un è vivo secondo la Corea del Sud - _NoComunismo_ : @Agenzia_Ansa Purtroppo, vivo o morto, in Corea del Nord non cambierà comunque un cazzo. - Ms_Sam29 : @Francescoroot @FabbioSabatini La Corea del Sud ha potuto agire così perché è Stato a sé,noi dobbiamo agire in un c… -