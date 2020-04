Il pasticcio dei congiunti e degli affetti stabili (Di martedì 28 aprile 2020) Un due tre stella.Il capogioco (Presidente Conte) ha scandito di nuovo l'ordine ma i giocatori (i cittadini) devono stare molto attenti perché se si muovono impropriamente saranno sanzionati e costretti a tornare indietro.Ancora una volta il discorso atteso all'indomani della indecifrabile bozza DPCM sulla Fase 2 partorita da un plotone di esperti, ministri, task force, si è risolto in un nuovo pasticcio dove nessuno sa cosa può fare e chi poter andare a trovareNon abbiamo granché da fare o da pensare nell'esilio domestico in cui siamo costretti ma ora il Governo ci ha dato un altro spunto di riflessione semantica. E non da poco.Nel più confuso e confusivo discorso alla Nazione del Presidente del Consiglio da quando il Covid-19 ha fatto strage delle nostre libertà e delle nostre vite, la cosiddetta Fase 2 si apre con un rompicapo che, se a porlo ... Leggi su panorama Il pasticcio sui tagli dei vitalizi - sì al reintegro per gli ex deputati in difficoltà

Chi sono i congiunti? quali gli affetti stabili? Domande lecite dopo la confusa conferenza stampa di Giuseppe Conte sulla Fase 2 ...

