I dati della sonda Rosetta su 67P continuano a stupire | esplorate le proprietà meccaniche

(Di martedì 28 aprile 2020) Sono passati ormai più di 3 anni e mezzo da quando, il 30 settembre 2016, lainviò le ultime immagini del nucleo bilobatocometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e ancora idi questa missione forniscono informazioni in grado di. La prestigiosa rivista scientifica internazionale PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) ha recentemente pubblicato un articolo dal titolo “Global-scale brittle plastic rheology at the cometesimals merging of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko”, in cui si descrive uno studio che ha esplorato le proprietàdei materiali che costituiscono le comete. Poco dopo cheentrò in orbita attorno alla cometa, avvenuta il 6 agosto del 2014, fu fatta la sorprendente scoperta che una fitta stratificazione avvolgeva in maniera indipendente ...