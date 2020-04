“Finalmente sposi” su Rai 2: la guida dei film stasera in tv martedì 28 aprile (Di martedì 28 aprile 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 28 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera in tv. Ecco i film del cinema stasera in tv, martedì 28 aprile: Karol, Un Papa Rimasto Uomo – 21:20 Canale 5 Genere: Biografico Uscita: 2005 Regista: Giacomo Battiato Cast: Piotr Adamczyk, Dariusz Kwasnik, Michele Placido, Alberto Cracco TRAMA 22 Ottobre 1978. Karol Wojtyla e’ eletto Papa: il suo discorso inaugurale viene ascoltato dai fedeli di tutto il mondo. A Mosca gli agenti del KGB fanno rapporto al capo del primo distretto centrale Krjuskov per la sua chiara politica antisocialista. Durante il primo viaggio in Messico, Wojtyla incontra il vescovo marxista Oscar Romero e Fernandez, un sindacalista attivista dei campesinos. Alla notizia di un viaggio in Polonia, ... Leggi su 2anews (Di martedì 28 aprile 2020) Cinemain tv: ecco ladeiin onda sui principali canali in prima serata martedì 28. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo perin tv. Ecco idel cinemain tv, martedì 28: Karol, Un Papa Rimasto Uomo – 21:20 Canale 5 Genere: Biografico Uscita: 2005 Regista: Giacomo Battiato Cast: Piotr Adamczyk, Dariusz Kwasnik, Michele Placido, Alberto Cracco TRAMA 22 Ottobre 1978. Karol Wojtyla e’ eletto Papa: il suo discorso inaugurale viene ascoltato dai fedeli di tutto il mondo. A Mosca gli agenti del KGB fanno rapporto al capo del primo distretto centrale Krjuskov per la sua chiara politica antisocialista. Durante il primo viaggio in Messico, Wojtyla incontra il vescovo marxista Oscar Romero e Fernandez, un sindacalista attivista dei campesinos. Alla notizia di un viaggio in Polonia, ...

ilperiodo : 'Finalmente sposi', la comicità in prima visione su Rai2 - Regia di Lello Arena, protagonisti gli Arteteca… - zazoomnews : Finalmente Sposi e Vieni a Vivere a Napoli martedì 28 aprile serata partenopea su Rai 2 - #Finalmente #Sposi #Vieni… - zazoomnews : Finalmente Sposi e Vieni a Vivere a Napoli martedì 28 aprile serata partenopea su Rai 2 - #Finalmente #Sposi… - domenicamaccar2 : RT @RaiDue: 'Non ti preoccupare, il tempo di pagare i debiti che abbiamo a Napoli, e ce ne torniamo.' ?? Per il ciclo #MadeInNapoli ?? 'Fina… - zazoomblog : Finalmente Sposi e Vieni a Vivere a Napoli martedì 28 aprile serata partenopea su Rai 2 - #Finalmente #Sposi #Vieni… -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente sposi”