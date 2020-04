Fase 2, tra responsabilità e proporzionalità. Un invito a discuterne (Di martedì 28 aprile 2020) Fase 2, tra responsabilità e proporzionalità. Un invito a discuterne La gran parte degli italiani si aspettava una riapertura un po’ più significativa, rispetto a quella descritta dalla bozza del prossimo dpcm. Il premier Conte ha affermato di aver seguito le indicazioni del comitato tecnico-scientifico e che, stando alle conclusioni, non è possibile fare di più già dal 4 maggio. La curva epidemiologica è entrata nella sua Fase calante, la quasi totalità delle province ha superato il picco epidemico ma il numero di contagi – specialmente in alcune aree del Nord – rimane preoccupantemente alto. Ciò che, personalmente, risulta evidente,è che ha prevalso il principio di responsabilità e cautela rispetto a una linea più popolare e che sarebbe risultata vincente dal punto di vista del ... Leggi su termometropolitico Identificata la popolazione da proteggere nella Fase 2 : definisce la strada da seguire per convivere con il Coronavirus

Don Vitaliano della Sala, come sa, l'inizio della fase due non coinciderà con la possibilità di tornare a celebrare le messe alla presenza dei fedeli. Per i tecnici, ci sono problemi ineludibili che ( ...

CLICCA QUI per scaricare il testo del nuovo Dpcm in Pdf

Le diposizioni del nuovo Dpcm per la Fase 2 saranno valide «dal 4 maggio 2020» e «sono efficaci fino al 17 maggio 2020». Alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ri ...

