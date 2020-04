Fase 2 in Francia | proteggere | testare | isolare Dall’11 maggio ripartenza graduale

Agenzia_Ansa : #Francia prudente su #Fase 2. Premier #Philippe: 'Riapertura condizionata dai dati. Le scuole riaprono dall'11 mag… - RaiNews : #Francia In base livello contagi divisa in zone 'verdi' e'rosse'. 'Fase 2' durerà dall'11 maggio al 2 giugno. Riapr… - capuanogio : Al-Khelaifi (#Psg): 'Rispettiamo la decisione del governo, con l'accordo #Uefa intendiamo partecipare alla fase fin… - Paolorm2012Roma : Coronavirus - Francia, Philippe presenta in Parlamento la Fase 2: 'Dall'11 maggio scuole riaperte su base volontari… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, Germania contagio risale, Francia prudente su Fase 2 -

Fase Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase Francia