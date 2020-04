Fase 2, de Magistris ai consiglieri: “Su di noi, ma anche su voi ricadrà tutto il peso” (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Su di noi, ma anche su di voi come Consiglio ricadrà tutto il peso della Fase due”. All’alba del 4 maggio il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris sa bene che per un Comune con le casse in rosso e per una città in cui la crisi economica e sociale post Covid-19 avrà conseguenze durissime, la Fase della ripartenza sarà cruciale. Si rischia una nuova ecatombe non sanitaria, ma economica. Così ora il primo cittadino chiama tutti a prendere e dividere scelte difficili, ma anche responsabilità. Chiedendo non a caso nel corso del Consiglio comunale telematico di oggi di programmare già la prossima riunione deliberante dell’Assise. “Mi auguro che sia l’ultimo Consiglio – dice – che si tiene con questa modalità. Potremmo già fissarne uno ... Leggi su anteprima24 De Magistris sulla Fase 2 : “meno tasse per far ripartire le aziende”

