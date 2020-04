Fase 2 con mascherine obbligatorie. “Ma dubbi su loro efficacia”, dicono gli esperti (Di martedì 28 aprile 2020) Pochi giorni all’inizio della Fase 2. Tanti dubbi e una sola certezza legata all’utilizzo delle mascherine. A quanto filtra dalla indiscrezioni di Palazzo Chigi sembra infatti che per le attività lavorative dove l’obbligo sarà tassativo, diversamente da quanto dovrebbe accadere per le passeggiata, con i dispositivi consigliati ma non obbligatori. In piena sintonia con l’evoluzione della pandemia e un situazione che si affronta senza un piano programmatico (per le caratteristiche specifiche della situazione) i dubbi toccano anche l’efficacia di questo tipo di protezione. Ci sono delle “incertezze sul valore dell’efficacia dell’uso di mascherine per la popolazione generale dovute a una limitata evidenza scientifica, sebbene le stesse siano ampiamente consigliate”. Così scrive il Comitato tecnico scientifico ... Leggi su caffeinamagazine Sindacati : su fase 2 va aperto confronto - troppe incertezze

Fratelli d’Italia in piazza contro la Fase 2 : diamo voce al silenzio degli innocenti che rischiano di fallire (video)

Coronavirus - Giorgia Meloni protesta contro la fase 2 : migliaia di italiani a rischio (Di martedì 28 aprile 2020) Pochi giorni all’inizio della2. Tantie una sola certezza legata all’utilizzo delle. A quanto filtra dalla indiscrezioni di Palazzo Chigi sembra infatti che per le attività lavorative dove l’obbligo sarà tassativo, diversamente da quanto dovrebbe accadere per le passeggiata, con i dispositivi consigliati ma non obbligatori. In piena sintonia con l’evoluzione della pandemia e un situazione che si affronta senza un piano programmatico (per le caratteristiche specifiche della situazione) itoccano anche l’efficacia di questo tipo di protezione. Ci sono delle “incertezze sul valore dell’efficacia dell’uso diper la popolazione generale dovute a una limitata evidenza scientifica, sebbene le stesse siano ampiamente consigliate”. Così scrive il Comitato tecnico scientifico ...

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - LegaSalvini : SALVINI: 'CON MASCHERINE MA PRONTI MANIFESTARE' 'TANTISSIMI CITTADINI CI CHIEDONO DI ORGANIZZARCI, NON SOLO IN RETE… - Suziquattro2 : RT @TgLa7: Fase 2: mascherine, tricolore e distanza di sicurezza. Cosi' hanno protestato Giorgia Meloni e tutti i parlamentari di Fratelli… - Sanfra1407 : @caniodica Ma questo non ha niente a che vedere con la fase 2, giusto? Quindi hanno solo ribadito il concetto. -

Ultime Notizie dalla rete : Fase con Coronavirus, le 5 gambe per partire con la fase 2 - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA METEO: ESTATE in arrivo con maggio, possibili punte oltre +30 gradi con l’anticiclone AFRICANO

Il cedimento dell’anticiclone e il transito di una saccatura atlantica porterà un peggioramento meteo in Italia per questi ultimi giorni di aprile. Già nella giornata di ieri l’instabilità ha interess ...

Centri estivi e parchi per bambini con "aree per giochi individuali", il piano per la Fase 2

Anche i bambini avranno la loro fase 2 alla quale sta lavorando il governo. Si tratta di aree gioco anche individuali nei parchi e centri estivi aperti per aiutare i genitori che lavorano. Il primo st ...

Il cedimento dell’anticiclone e il transito di una saccatura atlantica porterà un peggioramento meteo in Italia per questi ultimi giorni di aprile. Già nella giornata di ieri l’instabilità ha interess ...Anche i bambini avranno la loro fase 2 alla quale sta lavorando il governo. Si tratta di aree gioco anche individuali nei parchi e centri estivi aperti per aiutare i genitori che lavorano. Il primo st ...