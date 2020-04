Fase 2, ancora vietati culti e messe. FDI scrive a Zingaretti: ‘Chiediamo la possibilità di praticare liberamente la propria fede’ (Di martedì 28 aprile 2020) “Abbiamo scritto al Presidente della regione Zingaretti, per chiedergli di predisporre quanto necessario per consentire un rapido ritorno alla possibilità di praticare liberamente la propria fede. La libertà religiosa è un diritto che si fonda sulla dignità della persona stessa. Riteniamo che tale libertà possa contribuire e aiutare le persone anche ad adempiere e svolgere con maggiore responsabilità i doveri nella vita sociale, oltre a fornire quel conforto dell’anima, così necessario in questo particolare momento”. Cosi in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in regione Lazio. Fase 2, ancora vietati culti e messe. FDI scrive a Zingaretti: ‘Chiediamo la possibilità di praticare liberamente la propria fede’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 - ancora polemiche : quanti amplessi per essere congiunti?

Coronavirus - Filippo Bisciglia e la “Fase 2” : «Parrucchieri e ristoranti ancora chiusi e poi bus pieni. È arrivato il momento di reagire»

Coronavirus e fase 2 : la autocertificazione sarà ancora necessaria (Di martedì 28 aprile 2020) “Abbiamo scritto al Presidente della regione, per chiedergli di predisporre quanto necessario per consentire un rapido ritorno alla possibilità di praticare liberamente la propria fede. La libertà religiosa è un diritto che si fonda sulla dignità della persona stessa. Riteniamo che tale libertà possa contribuire e aiutare le persone anche ad adempiere e svolgere con maggiore responsabilità i doveri nella vita sociale, oltre a fornire quel conforto dell’anima, così necessario in questo particolare momento”. Cosi in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in regione Lazio.2,. FDI: ‘Chiediamo la possibilità di praticare liberamente la propria fede’ su Il Corriere della Città.

crippa5stelle : Condivido la scelta dell’esecutivo di avviare la fase 2, in modo graduale, dal 4 maggio. La curva epidemiologica,… - LaStampa : Coronavirus, i fidanzati non sono “congiunti”: gli amori ancora vietati nella fase 2 - TizianaFerrario : Ora che ci hanno un po’ liberato vorrei fosse chiaro che il virus non se n’è andato.È ancora qui e tocca a noi aver… - MorabitoGio : @canyaman1989 Qui in Italia alcuni Paesi stanno andando bene ormai quasi senza contaggi,ma in Italia ancora i morti… - sommo_stregone : @JacelovesC I sondaggi non sono ancora ufficialmente chiusi, più tardi ci sarà la seconda fase! -