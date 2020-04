Damascelli | “Mandiamo Kean a pulire i gabinetti degli ospedali e a portare le barelle”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) Un Tonyin grande spolvero quello di oggi su Il Giornale. Si scaglia con veemenza contro Moise. Il calciatore dell’Everton è stato multato per 80mila sterline dopo aver organizzato una festa con amici, a casa sua, violando la quarantena. Poi, ha postato le immagini su snapchat. Tutto questo, scrive, “mentre là fuori suonavano le sirene delle ambulanze e glifacevano e fanno i doppi turni, medici e infermieri a salvare vite disperate, il lockdown ha messo in ginocchio anche il Regno”. Atutto questo non interessa. “se ne fotte di tutto questo, la sua generazione, quella dei calciatori, vive di boria, di femmine, di auto e di party senza limiti. Godono di soldi senza vergogna, non rispettano le regole, nel caso suo nemmeno i morti del virus”. La multa comminata dal club gli fa il solletico ...