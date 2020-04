Dalle parole… alla rissa: calci e pugni in strada, denunciati in tre (Di martedì 28 aprile 2020) I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno denunciato a piede libero tre persone, tutte senza fissa dimora, due cittadini romeni di 47 e 49 anni e un cittadino romano di 42 anni, con l’accusa di rissa. Ieri sera, transitando in largo Passamonti, hanno notato i tre che, al culmine di una lite per futili motivi, riconducibili al loro stato di alterazione dovuto dall’eccessivo consumo di sostanze alcoliche, si colpivano con calci e pugni. Nelle fasi concitate della rissa, il 42enne è stato colpito al volto anche da una bottiglia di vetro. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per separare gli esagitati, deferiti all’Autorità Giudiziaria. Il ferito è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale “San Giovanni Addolorata” dove è stato medicato per una ferita lacero-contusa al volto, con prognosi di 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 aprile 2020) I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno denunciato a piede libero tre persone, tutte senza fissa dimora, due cittadini romeni di 47 e 49 anni e un cittadino romano di 42 anni, con l’accusa di. Ieri sera, transitando in largo Passamonti, hanno notato i tre che, al culmine di una lite per futili motivi, riconducibili al loro stato di alterazione dovuto dall’eccessivo consumo di sostanze alcoliche, si colpivano con. Nelle fasi concitate della, il 42enne è stato colpito al volto anche da una bottiglia di vetro. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per separare gli esagitati, deferiti all’Autorità Giudiziaria. Il ferito è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale “San Giovanni Addolorata” dove è stato medicato per una ferita lacero-contusa al volto, con prognosi di 7 ...

