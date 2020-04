Coronavirus | Matteo Renzi | “A giugno potrebbero servire 151mila posti in terapia

(Di martedì 28 aprile 2020) “Nel momento di massima emergenza l’Italia ha avuto 4MILA pazienti inintensiva per COVID. Oggi sono 1.863. Dire che aesserci bisogno addirittura diinintensiva è FOLLE. C’è chi vuole seminare il panico. Noi manteniamo lucidità”, cosìsu Facebook commentando il report consegnato dai tecnici al governo per il varo della cosiddetta fase 2. In caso di riapertura totale di tutti i settori produttivi (industria, commercio, ristorazione, etc), delle scuole, dei trasporti e dei contatti sociali, entro l’8, secondo gli esperti, l’indice di contagio R0 salirebbe a 2,25 mentre idiintensiva occupatiessere oltre 151 mila; entro la fine dell’anno i ricoveri inintensivaessere oltre ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Giachetti (Italia Viva) legge il Vangelo secondo Matteo di fronte a una chiesa: “Insensato impedire la… - fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - La7tv : #dimartedi Coronavirus, Matteo Renzi: 'Dall'inizio ho detto 'basta polemiche', cerchiamo di uscirne tutti insieme s… - TPeppino : RT @fasulo_antonio: #Giachetti che legge un passo del Vangelo secondo Matteo #Renzi: 'Se perdo il referendum del 4 Dicembre 2016, lascio la… - CardelliAc : RT @FPaffy: Meno male che Papa Francesco è più avanti dei sovranisti....e degli exPD di Forza Italia (O Italia Viva?). #COVID19 #coronavir… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Matteo

"Vorrei capire questo dal presidente Renzi: lui incide nelle decisioni del governo sul coronavirus o no?". Pietro Senaldi inchioda Matteo Renzi nel confronto in diretta a DiMartedì. "Conte non mi semb ...E le passeggiate nei parchi dei bimbi saranno concesse anche alla presenze delle tate se i genitori non dovessero esserci? Sono solo alcune delle tante domande che non hanno ancora risposta. Il Dpcm c ...