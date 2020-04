repubblica : Coronavirus, il pasticcio delle seconde case: 'Vietato trasferirsi', ma non c'è nessuna norma [di ALESSANDRA ZINITI… - Corriere : Il pasticcio sui «congiunti»: sì a incontri tra affetti stabili. Ma nessuno sa cosa siano - Oldwheels01 : RT @repubblica: Coronavirus, il pasticcio delle seconde case: 'Vietato trasferirsi', ma non c'è nessuna norma [di ALESSANDRA ZINITI] [aggio… - FrasiPedro : RT @repubblica: Coronavirus, il pasticcio delle seconde case: 'Vietato trasferirsi', ma non c'è nessuna norma [di ALESSANDRA ZINITI] [aggio… - alessandrazinit : #Coronavirus, il pasticcio delle seconde case: 'Vietato trasferirsi', ma non c'è nessuna norma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pasticcio Coronavirus e fase 2, il pasticcio sui «congiunti»: sì a incontri tra affetti stabili. Ma nessuno sa cosa... Corriere della Sera Coronavirus, il pasticcio delle seconde case: "Vietato trasferirsi", ma non c'è nessuna norma

La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, chiarisce che anche con il nuovo Decreto del presidente del Consiglio che entrerà in vigore lunedì sarà vietato trasferirsi nelle seconde case. Ma la verit ...

Via libera di Zaia alle seconde case. Emilia e Marche accelerano sul cibo da asporto

Come è accaduto spesso in queste settimane, le Regioni procedono in ordine sparso, restringendo i limiti imposti dai decreti del governo o, in qualche caso, allargandoli. Il difficile rapporto con lo ...

