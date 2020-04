Consob | Pop di Bari | risarcimento di 100 mila € all’azionista napoletano Non era stato

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020) L’Arbitro per le Controversie finanziarie dellaha condannato la Banca popolare dia risarcire un’azionista restituendole la somma di 100euro che la donna aveva investito in azioni tra il 2012 e il 2014. Lo rende noto l’avvocato Monica Mandico, presidente del Centro Tutele Consumatori e Imprese Sovraindebitate, che rappresenta una decina di risparmiatori dell’istituto di credito barese commissariato a dicembre e i cui ex amministratori sono stati arrestati su disposizione della Procura di. Accogliendo l’istanza del legale, l’arbitrio ha ritenuto “fondata la domanda didel danno per non adeguatezza delle operazioni in esame rispetto al profilo della ricorrente” e che “le azioni e obbligazioni convertibili proposte, qualificate come titoli a rischio basso, successivamente elevato a medio, fossero in ...