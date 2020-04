Un sano compromesso è possibile

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo la protesta viene il momento della chiarificazione e dell’accordo. Si tratta di correggere un approccio alla fase 2 della gestione anti contagio da cui si evince il senso di una grave incomprensione dei valori connessi alla vita concreta della comunità cristiana. Nel dettagliare tempi e modi della ripresa è svanita inaspettatamente l’attenzione nei riguardi di chi vive l’esperienza di questa comunità. Tante discussioni preliminari, nonché la fiducia accordata al lavoro delle varie commissioni, dovevano sfociare in una sintesi diversa. Purtroppo non è andata come era lecito attendersi.A mezzo di comunicato stampa, già si è potuto apprendere che il ricongiungimento tra parenti va esteso a fidanzati o a persone che abbiano tra loro relazioni stabili. Non si chiede molto se ...