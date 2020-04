UK, Boris Johnson: "Presto per allentare (Di lunedì 27 aprile 2020) Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson, pericolosamente superficiale nella prima fase dell'emergenza coronavirus nel Paese, si è rivolto alla nazione per la prima volta da quando è stato dimesso dall'ospedale dopo aver contratto il COVID-19.Johnson, rimasto per qualche giorno in terapia intensiva, è tornato pienamente operativo e, nel ringraziare Dominic Raab per averlo sostituito nelle ultime settimane, ha dimostrato una cautela legata proprio all'esperienza vissuta in prima persona:So che è difficile. Voglio far andare avanti l'economia il più velocemente possibile. Ma mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo britannico e rischiare un secondo picco.Con 154mila contatti accertati e più di 20mila decessi, il Regno Unito sembra ancora lontano dal far partire la cosiddetta Fase 2 e Johnson ha ritenuto opportuno avvisare i ... Leggi su blogo Coronavirus - Boris Johnson : “Dobbiamo essere consapevoli del rischio di un secondo picco. Sarebbe un disastro per la nostra economia”

Coronavirus - Boris Johnson guarito | primo discorso pubblico a Londra

Boris Johnson riappare in pubblico : “Seconda ondata sarebbe un disastro” -VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) Il primo ministro del Regno Unito, pericolosamente superficiale nella prima fase dell'emergenza coronavirus nel Paese, si è rivolto alla nazione per la prima volta da quando è stato dimesso dall'ospedale dopo aver contratto il COVID-19., rimasto per qualche giorno in terapia intensiva, è tornato pienamente operativo e, nel ringraziare Dominic Raab per averlo sostituito nelle ultime settimane, ha dimostrato una cautela legata proprio all'esperienza vissuta in prima persona:So che è difficile. Voglio far andare avanti l'economia il più velocemente possibile. Ma mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo britannico e rischiare un secondo picco.Con 154mila contatti accertati e più di 20mila decessi, il Regno Unito sembra ancora lontano dal far partire la cosiddetta Fase 2 eha ritenuto opportuno avvisare i ...

Agenzia_Ansa : In Norvegia riaprono le elementari e i parrucchieri #ANSA - Agenzia_Ansa : #Boris Johnson torna al lavoro da lunedì - fattoquotidiano : Coronavirus, Boris Johnson torna a Downing Street: “Si inizia a invertire la tendenza, ma non allentiamo: non butti… - StalinZio : RT @linda_nataloni: ???Contenuto del discorso di Boris Johnson: blandizie, fuffa, fuffa,fuffa, propaganda, metafore guerresche, fase uno si… - GiaPettinelli : #Coronavirus: #BorisJohnson riappare in pubblico. In Norvegia riaprono le elementari e i parrucchieri - Mondo - ANSA -