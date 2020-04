Scuola a Casa: orari lezioni di martedì 28 aprile, su Rai Scuola e Rai Gulp (Di lunedì 27 aprile 2020) Scuola a Casa, gli orari delle lezioni per alunni delle elementari, medie e superiori di martedì 28 aprile su Rai Gulp e Rai Scuola. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, i ragazzi sono a Casa, ma da qualche settimana i Canali Rai si sono attivati con una programmazione dedicata alla “Scuola da Casa“, per gli alunni della Scuola elementare, media e superiori. I canali in cui si svolgono le lezioni, ormai giunte al settimo giorno, sono Rai Gulp (canale 42) per le elementari e le medie, e Rai Scuola (canale 146) per le scuole superiori. Vediamo quindi l’orario delle lezioni previste per la giornata di martedì 28 aprile 2020. Da domani su Rai Scuola ci sarà anche una programmazione dedicata a chi dovrà sostenere gli Esami di Maturità. orari Elementari e Medieorari SuperioriMaturità orari Elementari e Media ... Leggi su dituttounpop Lezioni Seguite da Casa con Telecamere Installate in Classe - L’Ipotesi della Scuola dal Prossimo Settembre

Scuola a casa - lezioni per le Primarie e Secondarie di primo grado su RaiPlay e RaiGulp (42)

Scuola a casa - lezioni per le secondarie di secondo grado su RaiPlay e RaiGulp (42) (Di lunedì 27 aprile 2020), glidelleper alunni delle elementari, medie e superiori di martedì 28su Raie Rai. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, i ragazzi sono a, ma da qualche settimana i Canali Rai si sono attivati con una programmazione dedicata alla “da“, per gli alunni dellaelementare, media e superiori. I canali in cui si svolgono le, ormai giunte al settimo giorno, sono Rai(canale 42) per le elementari e le medie, e Rai(canale 146) per le scuole superiori. Vediamo quindi l’o dellepreviste per la giornata di martedì 282020. Da domani su Raici sarà anche una programmazione dedicata a chi dovrà sostenere gli Esami di Maturità.Elementari e MedieSuperioriMaturitàElementari e Media ...

myrtamerlino : #Mattarella ha il coraggio di parlare della #scuola, dei bambini, dei ragazzi. Mi scrivono tanti genitori con figli… - Corriere : Maturità 2020: non sarà un esame normale. Ma meglio in classe - CheshireCat_82 : @paromatta @caporix @Andy_983 @MaryR_Fra @Bukaniere @RobertoHusky49 @simorugg @Death35902652 @claudia_gln… - MilaSpicola : RT @manuelamimosa: È lungo. E vi faccio un giro largo perché non ci dormo la notte. Perché in questo insegnamento da remoto in emergenza sp… - M_L_O_L : RT @Eleonor34096772: Il jazz va a scuola (da casa) anche da noi#thanx Angelo Bardini -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Casa Scuola@casa Maturità, la nuova trasmissione di RaiScuola in tv dal 27 aprile Blasting News Italia Coronavirus, dal 4 maggio si riapre: visite ai familiari ma con mascherina, resta l'autocertificazione

Coronavirus, via alla Fase 2. No alle messe, sì ai funerali ma solo per parenti stretti. No al calcetto, sì alla corsa. Sì al cappuccino, ma solo se te lo bevi per ...

Per Mattarella le scuole chiuse sono "una ferita per tutti"

Videomessaggio alla trasmissione di Rai 3 #maestri. Agli studenti dice: "Non avreste mai immaginato che poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà”. E ai ragazzi della maturi ...

Coronavirus, via alla Fase 2. No alle messe, sì ai funerali ma solo per parenti stretti. No al calcetto, sì alla corsa. Sì al cappuccino, ma solo se te lo bevi per ...Videomessaggio alla trasmissione di Rai 3 #maestri. Agli studenti dice: "Non avreste mai immaginato che poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà”. E ai ragazzi della maturi ...