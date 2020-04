Salvini ‘avverte’ Conte, ‘Pronti a manifestare con le mascherine e a distanza ma in strada’. Poi la sponda alla Chiesa (Di lunedì 27 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Matteo Salvini contro Giuseppe Conte sulla gestione della fase 2. Il piano del governo per la fase 2 evidentemente non soddisfa Matteo Salvini (ma non solo) che ha mandato un avvertimento al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte facendo sapere che starebbe prendendo forma almeno la tentazione di manifestare in piazza. Ovviamente con mascherine e distanza di sicurezza tra i manifestanti… Fase 2, Salvini contro Conte: “Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo” Matteo Salvini interviene in diretta Facebook pochi minuti dopo la fine della conferenza stampa di Giuseppe Conte e non nasconde il suo disappunto per la strategia decisa dal governo per la riapertura del Paese. “Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in Rete, per farci vedere e sentire. Sicuri, con ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 27 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Matteocontro Giuseppesulla gestione della fase 2. Il piano del governo per la fase 2 evidentemente non soddisfa Matteo(ma non solo) che ha mandato un avvertimento al Presidente del Consiglio Giuseppefacendo sapere che starebbe prendendo forma almeno la tentazione diin piazza. Ovviamente condi sicurezza tra i manifestanti… Fase 2,contro: “Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo” Matteointerviene in diretta Facebook pochi minuti dopo la fine della conferenza stampa di Giuseppee non nasconde il suo disappunto per la strategia decisa dal governo per la riapertura del Paese. “Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in Rete, per farci vedere e sentire. Sicuri, con ...

