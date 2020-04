Roma, preso il violentatore incappucciato. Sei donne in stato di choc dopo il riconoscimento (Di lunedì 27 aprile 2020) Arrestato a Roma il violentatore incappucciato, responsabile di almeno 6 aggressioni sessuali tra marzo e novembre 2019: le vittime sono in stato di choc dopo il riconoscimento dell’aggressore. Gli agenti della polizia hanno arrestato a Roma un giovane colombiano, ritenuto responsabile di diverse aggressioni sessuali commesse tra marzo e novembre 2019 nella zona San Giovanni, … L'articolo Roma, preso il violentatore incappucciato. Sei donne in stato di choc dopo il riconoscimento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Lady Gaga non ha preso bene il leak di 3 nuove canzoni di Chromatica (VIDEO)

Roma - caffè e cappuccini ai clienti in barba a tutti i divieti : sorpreso titolare di un bar

