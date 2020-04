Raggi | ogni giorno catena di solidarietà diventa più forte

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “A Roma ladella solidarieta’ e’piu’. Sono tante le donazioni che quotidianamente i volontari della Protezione civile di Roma raccolgono da parte dei cittadini. Non solo generi alimentari, ma anche prodotti destinati alle famiglie con bambini piu’ piccoli. Tra le donazioni, infatti, abbiamo ricevuto pacchi con pannolini, omogeneizzati e biscotti. Un segnale importante che dimostra l’attenzione dei cittadini alle situazioni di fragilita’ presenti a Roma”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Distribuiremo queste donazioni anche grazie al supporto di alcuni dipendenti capitolini che, in questo periodo d’emergenza, si sono offerti volontari per aiutarci a portare avanti le consegne su tutto il territorio. Un contributo fondamentale per riuscire ad aiutare velocemente chi ...