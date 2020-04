Q Talks - Dalla Model Y al Cybertruck, le prossime sfide di Musk: ne parliamo oggi alle 15.30 (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Modello della svolta, per la Tesla è stata la Model 3, che ha segnato il passaggio da costruttore di nicchia a quello di larga scala. Dopo i problemi iniziali legati ai ritmi di produzione, e il rally in Borsa, che l'ha portata a battere ogni record di capitalizzazione, l'azienda di Elon Musk si avvia alla prossima fase della propria strategia di crescita, con la Suv Model Y e il pick-up Cybertruck. Le elettriche prossime venture dell'azienda californiana saranno le protagoniste dellappuntamento di oggi con i Q Talks, in programma alle 15.30 in diretta nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. A fare il punto saranno i giornalisti di Quattroruote Roberto Lo Vecchio e Fabio Sciarra, insieme a Francesca Galbiati. Vi aspettiamo! Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 aprile 2020) Illo della svolta, per la Tesla è stata la3, che ha segnato il passaggio da costruttore di nicchia a quello di larga scala. Dopo i problemi iniziali legati ai ritmi di produzione, e il rally in Borsa, che l'ha portata a battere ogni record di capitalizzazione, l'azienda di Elonsi avvia alla prossima fase della propria strategia di crescita, con la SuvY e il pick-up. Le elettricheventure dell'azienda californiana saranno le protagoniste dellappuntamento dicon i Q, in programma15.30 in diretta nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. A fare il punto saranno i giornalisti di Quattroruote Roberto Lo Vecchio e Fabio Sciarra, insieme a Francesca Galbiati. Vi aspettiamo!

