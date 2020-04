Non è L’Arena, Feltri replica alle polemiche sull’inferiorità dei meridionali: «Mi riferisco al portafogli, non certo al cervello. Conosco tanti cogli*ni anche nella bergamasca» (Di lunedì 27 aprile 2020) Vittorio Feltri Nato su Rete4, il caso Feltri si è spostato su La7. Ieri sera, ‘in esclusiva’ a Non è L’Arena, è stata mandata in onda un’intervista – precedentemente registrata – in cui il direttore editoriale di Libero ha replicato alle polemiche sorte dopo le sue dichiarazioni sull’inferiorità in alcuni casi dei meridionali, in modo da chiarire la sua posizione ed evitare che le sue affermazioni fossero strumentalizzate “in modo indegno”. “La gente non riflette. Io mi riferisco al portafogli, non certo al cervello, anche perché io non faccio i test di intelligenza a nessuno (…) Conosco tanti cogli*ni anche nella bergamasca, dove io sono nato, quindi so benissimo che non si possono valutare le persone dal punto di vista morale e culturale (…) Mi riferivo esclusivamente alla ... Leggi su davidemaggio Non è L’Arena - Massimo Giletti sbotta in diretta : “Il boss Zagaria fuori dal carcere? Mi vergogno come italiano - intollerabile e inammissibile”

