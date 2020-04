L’esempio del parrucchiere dei Quartieri: “Non mi lamento, rispetto le regole” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro salone non parteciperà a nessuna protesta contro le normative vigenti” – è il messaggio lanciato tramite la propria pagina facebook dall’Hairstudio76 Parrucchieri. I professionisti napoletani, dunque, si sfilano dalla mobilitazione annunciata da diversi loro colleghi. E la motivazione è semplice: “Dovevamo aprire fra il 18 e il 25 maggio. Aprire invece il 1’ Giugno non ci cambierà la vita”. “Anzi – prosegue lo staff dell’Hairstudio76 – avremmo una settimana in più per non rischiare di infettarci con il Virus, vogliamo lavorare in tranquillità garantendo una location sanificata è adeguata alle problematiche attuali!. Quindi la chiosa: “La nostra esperienza nel settore ci insegna che bisogna affidarsi a chi ne sa più di ... Leggi su anteprima24 Emergenza Coronavirus - Florenzi : «La Spagna ha seguito l’esempio dell’Italia»

Coronavirus - l’esempio del sindaco-cardiologo calabrese : dal Sud al Nord per lottare - “chi sceglie di fare il medico per vocazione - non smette mai”

Serie A - non si seguirà l’esempio del Belgio : pena l’esclusione dalle coppe europee (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro salone non parteciperà a nessuna protesta contro le normative vigenti” – è il messaggio lanciato tramite la propria pagina facebook dall’Hairstudio76 Parrucchieri. I professionisti napoletani, dunque, si sfilano dalla mobilitazione annunciata da diversi loro colleghi. E la motivazione è semplice: “Dovevamo aprire fra il 18 e il 25 maggio. Aprire invece il 1’ Giugno non ci cambierà la vita”. “Anzi – prosegue lo staff dell’Hairstudio76 – avremmo una settimana in più per non rischiare di infettarci con il Virus, vogliamo lavorare in tranquillità garantendo una location sanificata è adeguata alle problematiche attuali!. Quindi la chiosa: “La nostra esperienza nel settore ci insegna che bisogna affidarsi a chi ne sa più di ...

myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - chiaragribaudo : '...non padre, ma umile fratello - già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina' (Pier Paolo Pasolini,… - FedericoDinca : Il confronto tra Governo e opposizioni è quotidiano e costante, anche se non sempre viene rilevato dal mainstream d… - Ecatetriformis : RT @PMO_W: Aggiungete pure ulteriori contributi, penso ad esempio alla massiccia assunzione assolutamente indispensabile di Ispettori del L… - saderi_andrea : RT @myrtamerlino: L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Umbria o… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esempio del Roma, Covid-19: Nasce 800.833.833 numero verde di supporto psicologico l'eco di caserta