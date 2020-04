Lazio, Parolo protesta col Governo: "Perché posso correre in un parco e non al campo?" (Di lunedì 27 aprile 2020) Marco Paolo, centrocampista della Lazio e uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste, ha attaccato il Governo e il Ministro dello Sport per la decisione di far riprendere gli allenamenti per gli atleti di sport individuali dal 4 ma ... Leggi su tuttonapoli Lazio - Parolo : «Calciatori penalizzati dal Governo»

Lazio - Parolo : «Tifosi unici. Amo questa maglia»

Lazio - Parolo : «Il sogno Scudetto ci deve trascinare» (Di lunedì 27 aprile 2020) Marco Paolo, centrocampista dellae uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste, ha attaccato ile il Ministro dello Sport per la decisione di far riprendere gli allenamenti per gli atleti di sport individuali dal 4 ma ...

OfficialSSLazio : ??? Marco #Parolo in diretta su #LSR: “Non ci aspettavamo questa notizia. Non capisco perché noi calciatori, che ci… - tuttonapoli : Lazio, Parolo protesta col Governo: 'Perché posso correre in un parco e non al campo?' - DBenedectus : Le parole del giocatore della Lazio The post La Lazio spinge, Parolo deluso: “Noi calciatori penalizzati: ci sono t… - fcin1908it : La Lazio spinge, Parolo deluso: 'Noi calciatori penalizzati: ci sono tutte le condizioni per...' -… - TuttoQuaNews : RT @Sport_Mediaset: #Lazio, #Parolo: 'Calciatori penalizzati, posso correre al parco ma non al centro sportivo'. #SportMediaset https://t.… -