La preoccupazione dei calciatori in Spagna: «Se ci ammaliamo, i polmoni staranno bene in futuro?» (Di lunedì 27 aprile 2020) Ancora aperto il dibattito sulla ripresa del calcio in Spagna. Molti sono i dubbi sollevati anche dal ministro della Salute che ieri ha dichiarato «Non posso dire se il calcio riprenderà la sua attività prima dell’estate. Sarebbe sconsiderato da parte mia». Mentre il mondo del calcio spagnolo si organizza lentamente per la ripresa partendo dalle analisi per tutti i giocatori, dirigenti e allenatori, El Mundo oggi fa il punto sui timori dei calciatori riguardo la possibile ripresa e le conseguenze che il coronavirus potrebbe avere su di loro nel caso si ammalassero. Se mi ammalo, i miei polmoni staranno bene in futuro? La malattia non influenzerà la mia carriera? Sono questi i dubbi di molti calciatori. Dubbi cui al momento è difficile dare una risposta precisa, anche se alcuni studi scientifici ad Hong Kong e Wuhan hanno rilevato perdite ... Leggi su ilnapolista Trasporti - la preoccupazione dei sindacati sulla fase 2 : “Sbagliato stop ai bus nei giorni festivi”

