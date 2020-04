La fase 2 non convince, l’hashtag CONTE DIMETTITI di tendenza sui social (Di lunedì 27 aprile 2020) Delusione per la fase 2, le critiche investono il premier CONTE. Sui social dilaga l’hashtag CONTEDIMETTITI. La conferenza stampa più attesa da settimane, quella di CONTE sulla fase 2, scatena le polemiche e i social come sempre funzionano da termometro degli umori degli italiani. E tra i topic di tendenza troviamo l’hashtag #CONTEDIMETTITI, indice del fatto che evidentemente il programma per la riapertura dell’Italia non soddisfa del tutto e soprattutto non soddisfa tutti. Anzi, sembra addirittura CONTEntare i più. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/GiuseppeCONTE64Il 4 maggio non sarà il giorno che sognavano molti italiani Che quella del 4 maggio non sarebbe stata una settimana di svolta lo si sapeva. Il governo aveva invitato tutti alla prudenza e aveva chiesto agli organi di stampa di evitare pericolose previsioni che nella ... Leggi su newsmondo La Fase 2 e i diritti Lgbt negati : l’Italia non è la famiglia del Mulino Bianco

Bambini e famiglie non restino indietro nella fase 2

