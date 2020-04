Il piccolo Comune molisano che stampa i propri ducati

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un ritorno al passato per superare la crisi del presente. Sotto questa luce il sindaco di Castellino del Biferno,in provincia di Campobasso (in Molise), ha dato il via alladi una moneta autoctona che ricalca in pieno iche veniva utilizzati nel Regno delle Due Sicilie. Questa è la ricetta proposta e attuata da Enrico Fratangelo, che amministra la cittadina che conta poco più di 550 persone. Secondo il primo cittadino, i soldi arrivati dallo Stato da adibire a buoni spesa sono stati del tutto insufficienti. LEGGI ANCHE > Monsignor Giovanni D’Ercole: «La Chiesa non è luogo di contagio» Iche circoleranno all’interno deldi Castellino del Biferno, sarannoti e plastificati. Per il momento sono state realizzate solo banconote, ma presto il tutto sarà corredato anche ...