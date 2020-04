Coronavirus | Beccalossi | ‘Conte in Lombardia? passerella inutile e quasi offensiva’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Il presidente Conte visiterà la? Il suo arrivo è fuori tempo massimo, dato che sono passati più di due mesi dal primo contagio e nel frattempo a Brescia, nella mia provincia sono morte2400 persone, così come più di 13.000 in. Si tratta di unanon solo, maoffensiva”. Lo dichiara Viviana, bresciana e presidente del Gruppo misto nel consiglio della, commentando la notizia sulla visita del presidente del Consiglio, prevista in serata, a Milano, Bergamo e Brescia. L'articolo, ‘Conte inoffensiva’ proviene da Ildenaro.it.