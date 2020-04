Coronavirus, Basilicata e Molise con “0 casi positivi” già per 3 e 8 giorni. Ma restano inspiegabilmente in lockdown (Di lunedì 27 aprile 2020) Ci sono due Regioni del Sud Italia, la Basilicata e il Molise, che oggi hanno raggiunto per l’ennesima volta il risultato di “0 casi positivi giornalieri” di contagio da Covid-19. Per la Basilicata (563 mila abitanti), era già successo il 14 aprile e il 20 aprile: è il 3° giorno. Per il Molise (306 mila abitanti) è addirittura l’8° giorno (6, 7, 13, 14, 16, 18, 23 e appunto oggi, 27 aprile). Anche nelle altre Regioni del Sud la situazione è molto incoraggiante (in Calabria, su 2 milioni di abitanti, ieri 1 solo caso e oggi appena 7!), e come possiamo vedere nella tabella in basso, siamo ormai tornati su livelli inferiori all’inizio del lockdown. Rimane inspiegabile il motivo per cui il Governo continua a lasciare chiuse anche dopo il 4 maggio molte attività nelle Regioni del Sud, che pure potrebbero ripartire ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ottime notizie dalla Basilicata : ieri “zero contagi”

Coronavirus - ottime notizie dalla Basilicata : nessun nuovo caso su quasi 300 tamponi

Coronavirus - buone notizie dalla Basilicata : su 285 test solo 5 casi positivi (Di lunedì 27 aprile 2020) Ci sono due Regioni del Sud Italia, lae il, che oggi hanno raggiunto per l’ennesima volta il risultato di “0positivi giornalieri” di contagio da Covid-19. Per la(563 mila abitanti), era già successo il 14 aprile e il 20 aprile: è il 3° giorno. Per il(306 mila abitanti) è addirittura l’8° giorno (6, 7, 13, 14, 16, 18, 23 e appunto oggi, 27 aprile). Anche nelle altre Regioni del Sud la situazione è molto incoraggiante (in Calabria, su 2 milioni di abitanti, ieri 1 solo caso e oggi appena 7!), e come possiamo vedere nella tabella in basso, siamo ormai tornati su livelli inferiori all’inizio del lockdown. Rimane inspiegabile il motivo per cui il Governo continua a lasciare chiuse anche dopo il 4 maggio molte attività nelle Regioni del Sud, che pure potrebbero ripartire ...

myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - TgrBasilicata : Sono tutti negativi i 287 tamponi processati ieri in Basilicata. La regione torna a contagio 0. Attualmente i casi… - RaiRadio2 : Forza Basilicata! Ripartiamo dai Sassi, dalla storia e dalla bellezza! Chi ritwitta ha la Lucania nel cuore! ?… - MarcoFerri86 : #COVID19 #COVID19italia #Covid_19 #coronavirus guariti 27/4 357 Veneto 283 E/R 234 Piemonte 191 Lombardia 142 Tren… - DonataLenzi : RT @myrtamerlino: L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Umbria o… -