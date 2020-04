Coronavirus | 333 morti e 1 739 casi in più Mille ricoverati in meno | calano i positivi

(Di lunedì 27 aprile 2020) In Italia altre 333 persone sono morte per conseguenze derivate dal. Ieri il dato era di 260. È quanto ha diramato dal capo dipartimento...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 105.813 • Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%) • Dimessi/Gu… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 199.414 (+1.739) Casi pos… - robertobernabo : #coronavirusitalia #27aprile calo forte dei nuovi contagiati: sono 1.739 ma pochi tamponi eseguiti (solo 32mila con… - silviahutch99 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 105.813 • Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%) • Dimessi/Guariti: 66… - Bett_Calcaterra : In Italia ????, dall’inizio dell’epidemia di #Coronavirus, 199.414 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+1.73… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 333

Leggo.it

I nuovi contagi scendono sotto quota duemila, a livello più basso mai conteggiato dall’inizio del lockdown, con un trend di crescita sceso a un modesto 0,9%. Oggi il bollettino di casi ne mette in con ...L’aumento ieri era stato di 1.808. VITTIME: Sono salite a 26.977 le vittime per coronavirus, con un incremento di 333 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 260, il più basso dal 15 marzo.