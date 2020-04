Anzio | violenza contro gli operatori Sanitari Muore un uomo ed i parenti picchiano la

(Di lunedì 27 aprile 2020), un episodio disi è registrato questa sera agli ospedali Riuniti. Unè deceduto, mentre si trovava in osservazione in una delle stanze d’isolamento Covid-19 ed iavvertiti della sua morte, si sono recati nel reparto d’isolamento Covid, picchiando una dottoressa. La Polizia sopraggiunta sul posto, non é entrata nel reparto dove ci sono degenti in osservazione, perché sembrerebbe essere stata priva di dispostivi di sicurezza. L’deceduto era negativo al coronavirus. Seguiranno aggiornamentigliuned ila dottoressa su Il Corriere della Città.

