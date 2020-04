Verso fase 2: Ecco come funzionerà (Di domenica 26 aprile 2020) Mascherine a prezzo fisso e disponibili per tutti con lo Stato che diventa produttore, termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, riapertura dei musei a maggio, autocertificazione solo per gli spostamenti tra le Regioni, nuove regole per i cantieri. E chi ha il mare sotto casa può fare il bagno. In vista dell’inizio della... L'articolo Verso fase 2: Ecco come funzionerà puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oggi parla Giuseppe Conte? L’Italia viaggia verso la fase 2

Regole linee guida riapertura Fase 2 imprese - uffici/ Verso protocollo Governo Conte

Verso la ‘fase 2’ - resta il nodo trasporti. Musei e biblioteche verso la riapertura a maggio (Di domenica 26 aprile 2020) Mascherine a prezzo fisso e disponibili per tutti con lo Stato che diventa produttore, termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, riapertura dei musei a maggio, autocertificazione solo per gli spostamenti tra le Regioni, nuove regole per i cantieri. E chi ha il mare sotto casa può fare il bagno. In vista dell’inizio della... L'articolo2:funzionerà puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Corriere : ?? Coronavirus nella «fase 2» andremo verso l’addio alle autocertificazioni e i musei e le biblioteche riapriranno i… - SkyTG24 : Coronavirus, fase 2: verso ok spostamenti dal 4/5, ma non tra Regioni - Confindustria : Ci sono 50 mld di debiti della PA verso le imprese. In questa fase di grave crisi di liquidità è ora che lo Stato p… - tvio2 : Verso fase 2: Ecco come funzionerà - 1960michele : Corse, allenamenti e passeggiate: nella fase 2 torneremo a uscire -