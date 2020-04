Trump | Conte e Turone | le 7 vite del ' goal' più contestato della storia

Leggi su agi

(Di domenica 26 aprile 2020) "Mr president, do you think Turone'swas good?". Sarebbe stato interessante, lo scorso 20 aprile, assistere alla reazione del social media manager del presidente statunitense Donalda questo sibillino commento, spuntato improvvisamente sulla direttaconferenza stampa sulle misure economiche anti-Covid alla Casa Bianca. Chissà se il collaboratore del presidente, in un impeto di zelo, abbia preso sul serio la domanda e si sia gettato sulla Rete a cercare lumi. Se abbia pensato a un inquietante messaggio in codice o, verosimilmente, derubricato il tutto a semplice 'trollata' sempre da mettere in conto in questi casi. Difficilmente lo staff a 'stelle e strisce' era cosciente di trovarsi di fronte all'imperiosa e goliardica rinascita di un celeberrimo tormentone del calcio italiano. Un affaire, quello deldi Turone, che tra alti e bassi si avvia a tagliare il ...