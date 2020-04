Terremoto a Napoli nella notte | 25 scosse con epicentro Pozzuoli e avvertite in città

Corriere : Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte - Corriere : Terremoto Napoli-Pozzuoli, diverse scosse nella notte - SkyTG24 : #Terremoto a Pozzuoli, tre scosse nella notte: avvertite anche a Napoli ?? La più potente, di magnitudo 3.1 secondo… - Alessan17207625 : RT @ultimenotizie: Torna la paura tra #Napoli e #Pozzuoli per un lungo sciame sismico. Le scosse di #terremoto più forti alle 4:16, 4:26, 4… - giulianobacca : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto a Napoli e in area flegrea, gente in strada per paura #ANSA -

Terremoto Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terremoto Napoli