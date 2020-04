Spadafora: «Allenamenti di calcio il 18 maggio? Non lo sappiamo, il protocollo va rivisto» (Di domenica 26 aprile 2020) Da Fazio è ospite il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora «Sono d’accordo con le misure, le abbiamo proposte noi. Dal 4 maggio ripresa attività sportiva e motoria nei parchi, l’allenamento degli atleti ritenuti dal Coni e dalle federazioni di rilevanza nazionali. Atleti che dovranno e dovrebbero fare gare. Parliamo di sport individuali». «Per gli sport di squadra dobbiamo ancora attendere. Il 18 maggio? Sì nella misura in cui arriveremo con i protocolli. Non è incapacità di cedere, o vogliamo penalizzare il calcio. Per questa ripresa è necessario avere protocolli vigili proprio ieri sera il comitato tecnico scientifico ha definito non sufficiente il protocollo, andranno fatti approfondimenti, non è indecisionismo né voglio andare contro il calcio. Col presidente Gravina ho ottimo rapporto, sta ... Leggi su ilnapolista CALCIO - RIPRESA ALLENAMENTI/ Malagò : "Lunedi protocollo a Spadafora - sul calcio.."

