"Sola in casa". Michelle Hunziker non trattiene le lacrime: in diretta lo sfogo inaspettato sulla sua quarantena (Di domenica 26 aprile 2020) Michelle Hunziker a Verissimo. La presentatrice ha un nuovo amico a quattro zampe“peloso”, un piccolo levriero che sta animando la sua quarantena in casa Trussardi. “Qui non ci si annoia mai, la nostra casa è piena. È appena arrivato Odino, un piccolo levriero. Con noi ci sono anche Aurora, il fidanzato Goffredo e la loro migliore amica Sara Daniele. Per me sono come figli e non potevo lasciarli da soli. Ovviamente mi mancano i miei amici e la mia mamma...”, racconta a Verissimo con un videomessaggio. Poi parla di mamma Ineke commuovendosi. “È Sola in casa, ma è molto forte - dice Michelle. È sempre stata abituata ad arrangiarsi. Si prepara degli arrosti e mangia a lume di candela con il suo cagnolino. Ricordiamoci - aggiunge - di chiamare le persone che amiamo e che sono da sole”. Per la ... Leggi su liberoquotidiano Isolate in casa - le vip si scoprono casalinghe : alle prese con pulizie e fornelli - le foto del lockdown

Michelle Hunziker si commuove a Verissimo : “È sola in casa - ma è molto forte”

Coronavirus - il contagio rallenta : frenata anche in Lombardia. Primo calo dei malati in isolamento a casa. Ma ancora oltre 400 morti (Di domenica 26 aprile 2020)a Verissimo. La presentatrice ha un nuovo amico a quattro zampe“peloso”, un piccolo levriero che sta animando la sua quarantena inTrussardi. “Qui non ci si annoia mai, la nostraè piena. È appena arrivato Odino, un piccolo levriero. Con noi ci sono anche Aurora, il fidanzato Goffredo e la loro migliore amica Sara Daniele. Per me sono come figli e non potevo lasciarli da soli. Ovviamente mi mancano i miei amici e la mia mamma...”, racconta a Verissimo con un videomessaggio. Poi parla di mamma Ineke commuovendosi. “Èin, ma è molto forte - dice. È sempre stata abituata ad arrangiarsi. Si prepara degli arrosti e mangia a lume di candela con il suo cagnolino. Ricordiamoci - aggiunge - di chiamare le persone che amiamo e che sono da sole”. Per la ...

_Carabinieri_ : A #Piombino, un'anziana ha chiamato il “112” chiedendo aiuto all'Arma: da sola in casa e senza parenti, ha racconta… - nakisady : RT @GioChirilly: Stamattina si è buttata dal terzo piano una signora che abita vicino casa mia. Era sola, dicono che giorni fa volesse and… - ivomez : RT @SimoneAlliva: In Italia, nel 2019, un terzo delle famiglie sono composte da una sola persona, dice l’Istat. Dare un lascia passare a ch… - JessePrize6 : RT @JessePrize6: Al di la della tristezza sono li Ma la bellezza della Speranza Sta nel mio cuore sempre. La mia anima sola sara domani se… - Noovyis : ('Sola in casa'. Michelle Hunziker non trattiene le lacrime: in diretta lo sfogo inaspettato sulla sua quarantena)… -

Ultime Notizie dalla rete : Sola casa Potenza: donna sola in casa si sente male, intervengono i vigili del fuoco Basilicata24 Juventus, Higuain: "Cacciato dal club. Nel 2014 ho pensato di lasciare il calcio"

preferendo rimanere a casa piuttoso che uscire per strada a testa alta. Avevo paura di ciò che avrebbero potuto dirmi, poi ho capito che noi siamo solo degli sportivi e, come tali, possiamo andare in ...

Michelle Hunziker a Verissimo, lacrime in diretta: "Sola in casa", il racconto della sua quarantena

Andrea Damante e Giulia De Lellis a Verissimo, è subito giallo. Avete notato che.... Poi parla di mamma Ineke commuovendosi. “È sola in casa, ma è molto forte - dice Michelle. È sempre stata abituata ...

preferendo rimanere a casa piuttoso che uscire per strada a testa alta. Avevo paura di ciò che avrebbero potuto dirmi, poi ho capito che noi siamo solo degli sportivi e, come tali, possiamo andare in ...Andrea Damante e Giulia De Lellis a Verissimo, è subito giallo. Avete notato che.... Poi parla di mamma Ineke commuovendosi. “È sola in casa, ma è molto forte - dice Michelle. È sempre stata abituata ...