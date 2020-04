"Scacciamo il risentimento". Conte mette le mani avanti anche in conferenza: vietato criticarlo (Di domenica 26 aprile 2020) Nella sua conferenza stampa, quella dedicata alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus, Giuseppe Conte mette le mani avanti: "Scacciamo il risentimento". Il premier infatti sembra voler cancellare tutti gli errori commessi fino ad ora: "Possiamo prendercela con tutti, Europa, Regioni, ma Scacciamo il risentimento". Insomma, vietate criticare. Ed ecco che arriva la sviolinata al suo operato: il Recovery Fund? "Uno strumento innovativo che permette di uscire dalla crisi coronavirus più velocemente". Per il premier se l'Italia non avesse posto queste condizioni già a marzo, non avrebbe ottenuto quello che ha ora. "Un risultato storico" lo definisce dimenticando che l'Ue non ha dato alcun via libera al fondo. Memoria corta o semplicemente una furbata? Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Nella suastampa, quella dedicata alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus, Giuseppele: "il". Il premier infatti sembra voler cancellare tutti gli errori commessi fino ad ora: "Possiamo prendercela con tutti, Europa, Regioni, mail". Insomma, vietate criticare. Ed ecco che arriva la sviolinata al suo operato: il Recovery Fund? "Uno strumento innovativo che perdi uscire dalla crisi coronavirus più velocemente". Per il premier se l'Italia non avesse posto queste condizioni già a marzo, non avrebbe ottenuto quello che ha ora. "Un risultato storico" lo definisce dimenticando che l'Ue non ha dato alcun via libera al fondo. Memoria corta o semplicemente una furbata?

