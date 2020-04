Requisiti bonus 800 euro INPS di aprile: destinato a più soggetti (Di domenica 26 aprile 2020) Ad aprile sarà la volta del bonus 800 euro, sempre da parte dell'INPS, di cui si ipotizzano già i Requisiti (sebbene manchi ancora la relativa conferma da parte dell'Istituto della Previdenza Sociale). Come riportato da 'agendadigitale.eu', al netto dei problemi che ancora qualche contribuente sta riscontrando per l'erogazione del bonus 600 euro (ci sono domande in attesa di esito per cui si sta lavorando, qualcuno è stato escluso, altri stanno provvedendo a correggere il codice IBAN che avevano inserito erroneamente in qualche punto), ci proiettiamo adesso in direzione del bonus 800 euro INPS, in arrivo con il decreto di aprile (in attesa di approvazione) e con pagamenti previsti a maggio e giugno. I Ministri del Lavoro Nunzia Catalfo e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli si sono spesso occupati di dare qualche informazione su quanto accadrà, ... Leggi su optimagazine Bonus figli fino a 14 anni : requisiti - importo reddito e a chi spetta

