Quando riaprono ristoranti e bar? Attesa fino al 18 maggio: tutte le regole che dovranno rispettare (Di domenica 26 aprile 2020) Quando riaprono ristoranti e bar in Italia? Finalmente c’è una data certa e ufficiale: lunedì 18 maggio. A comunicarlo è stato Giuseppe Conte in occasione del messaggio alla Nazione andato in scena questa sera. Queste attività sono chiuse dallo scorso 9 marzo e dovranno aspettare ancora altre tre settimane per rialzare la saracinesca, sarà una lunga Attesa sia per i gestori che stanno perdendo una parte importante di fatturato sia per i clienti che non vedono l’ora di tornare a cenare e a pranzare fuori casa, pronti a gustarsi qualche buona pietanza in compagnia. bar e ristoranti dovranno però rispettare una serie importante di regole una volta che riapriranno: tavoli distanziati tra loro di almeno due metri, ingressi contingentati in base alla metratura del locale (ci saranno file all’ingresso), camerieri e personale in ... Leggi su oasport Quando riaprono parrucchieri e barbieri? Chiusura prolungata ancora fino a giugno!

Coronavirus Fase 2 : quando riaprono parrucchieri - barbieri e centri estetici. Conte fissa la data a giugno

Quando riaprono bar e ristoranti? Risponde Conte : “Non dal 4 maggio” (Di domenica 26 aprile 2020)in Italia? Finalmente c’è una data certa e ufficiale: lunedì 18. A comunicarlo è stato Giuseppe Conte in occasione del messaggio alla Nazione andato in scena questa sera. Queste attività sono chiuse dallo scorso 9 marzo easpettare ancora altre tre settimane per rialzare la saracinesca, sarà una lungasia per i gestori che stanno perdendo una parte importante di fatturato sia per i clienti che non vedono l’ora di tornare a cenare e a pranzare fuori casa, pronti a gustarsi qualche buona pietanza in compagnia.però rispettare una serie importante diuna volta che riapriranno: tavoli distanziati tra loro di almeno due metri, ingressi contingentati in base alla metratura del locale (ci saranno file all’ingresso), camerieri e personale in ...

Einaudieditore : «Quando riaprono le scuole?» Cesare Pavese, La casa in collina #25aprile - merasquerade : Io sono sempre più convinta che da questa quarantena non ne uscirò viva: tra teatri che riaprono chissà quando (ovv… - _Lodetti_ : Ma i dentisti quando riaprono? - cinzia55976390 : #CTCF buonasera vorrei sapere quando riaprono i negozi per toelettare gli animali Si parla di protocolli di pulizi… - rizalfff1985 : @CalcioFinanza Le piscine quando riaprono? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Coronavirus, fase 2: quando riaprono negozi e parrucchieri RadioSienaTv Quando riaprono parrucchieri e barbieri? Chiusura prolungata ancora fino a giugno!

L’1 giugno riaprono bar, ristoranti, e attività per la cura della persona“. Il futuro sarà complesso: “Bisognerà vigilare affinché la curva resti sotto controllo: predisposto il meccanismo per ...

Fase 2, il premier Conte: «Via libera a visite a famigliari. I negozi riaprono il 18 maggio»

E anche dopo il 4 maggio, quando si allargheranno le maglie delle restrizioni ... In base alle indicazioni contenute nella bozza di Dpcm, in tutta Italia domani riaprono i cantieri pubblici e il 4 ...

L’1 giugno riaprono bar, ristoranti, e attività per la cura della persona“. Il futuro sarà complesso: “Bisognerà vigilare affinché la curva resti sotto controllo: predisposto il meccanismo per ...E anche dopo il 4 maggio, quando si allargheranno le maglie delle restrizioni ... In base alle indicazioni contenute nella bozza di Dpcm, in tutta Italia domani riaprono i cantieri pubblici e il 4 ...