Osvaldo | una volta mi hanno quasi ucciso in un bar di Roma Tornai con Totti e De Rossi a

Pablo Daniel Osvaldo, una volta, è stato quasi ucciso in un bar di Roma. Parola sua. L'ex attaccante giallorosso e della Nazionale ha raccontato l'episodio in un'intervista rilasciata in diretta social a TNT Sports riportata da Sport Mediaset: "Una volta ero in un bar di Roma e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose, non sono uno stupido". Ma poiché Osvaldo non è proprio rinomato per la diplomazia, ricorda con tanto affetto l'ex ct azzurro Cesare Prandelli, colpevole a suo dire di non averlo convocato per i Mondiali: "Avevo fatto sei o sette gol nelle qualificazioni, ero il titolare e avevo la maglia numero 10, ma mi lasciò fuori dai Mondiali del 2014 perché i giornali gli dicevano che io ero argentino e andava convocato qualcun altro. Spero stia passando ...

