Kim Jong-Un è morto? L’indiscrezione che prende sempre più piede

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Nelle ultime ore una notizia ha cominciato a circolare, Kim-Un non sarebbe sopravvissuto all’intervento. Le versioni in circolazione sono tre: il leader Nord-Coreano è in stato vegetativo, è deceduto, si trova in una località balneare segreta. Da Pyongyang tutto tace ma la voce più accreditata sarebbe quella sul decesso del leader con la scelta sul suo successore già avvenuta. Kim-Un è? Cosa sta succedendo in Corea del Nord? Al momento sono più le domande che le risposte. Tante le voci che rimbalzano da una parte all’altra del mondo, ma oggi ad avere più credito sulle sorti di Kim-Un sarebbe lo scenario peggiore. La notizia della morte è stata data per certa e diffusa dal un vice-direttore di un’emittente televisiva satellitare, la HKSTV Hong Kong Satellite Television, che si ...